18 فبراير.. جامعة عين شمس تقيم مهرجان الأسر الطلابية

تنظم اللجنة العليا للأسر الطلابية باتحاد طلاب جامعة عين شمس مهرجان الأسر الطلابية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

يحظى المهرجان برعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ويأتي في إطار دور اتحاد طلاب الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية، وتحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

تأتي هذه المبادرة استنادًا إلى رؤية جامعة عين شمس للدور التوعوي والتثقيفي الذي تهدف إليه، وذلك لإحياء مختلف الأنشطة الطلابية وتعزيز العلاقات بين طلاب الكليات المختلفة.

سيقام المهرجان في الفترة من يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، تحت الإشراف التنفيذي لطارق أحمد، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.