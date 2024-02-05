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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

18 فبراير.. جامعة عين شمس تقيم مهرجان الأسر الطلابية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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تنظم اللجنة العليا للأسر الطلابية باتحاد طلاب جامعة عين شمس مهرجان الأسر الطلابية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

يحظى المهرجان برعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ويأتي في إطار دور اتحاد طلاب الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية، وتحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

تأتي هذه المبادرة استنادًا إلى رؤية جامعة عين شمس للدور التوعوي والتثقيفي الذي تهدف إليه، وذلك لإحياء مختلف الأنشطة الطلابية وتعزيز العلاقات بين طلاب الكليات المختلفة.

سيقام المهرجان في الفترة من يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، تحت الإشراف التنفيذي لطارق أحمد، القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

اتحاد طلاب جامعة عين شمس الإدارة العامة لرعاية الشباب النصف الثاني من العام الدراسي جامعة عين شمس دعم الأنشطة الطلابية