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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة بقرية زاوية الكرادسة

جانب من القافله
جانب من القافله
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شهد  الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس جامعة اليوم  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح  الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ١٣٠٠ حالة، حيث تم الكشف على ١٥٣ حالة في تخصص العظام، و٨٧ حالة أسنان، و١٧٧حالة باطنة، و١٢٣ حالة أنف وأذن، و ٢٢٤ أطفال، و ٨٣ حالة نسا، و ١٩٦جلدية، و ١١٧ حالة رمد، و١٤٠ حالة قياس ضغط وسكر.

وأضاف  أن جامعة الفيوم ومستشفياتها لا تبخل بتقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع المحلي.

الدكتور عاصم العيسوى القافلة الطبية الشاملة المساعدات الطبية تقديم خدمات خدمة المجتمع وتنمية البيئة