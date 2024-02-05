ads
الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

نائبة التنسيقية: استخدام تكنولوجيا الإنتاج الزراعي ضرورة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالبت النائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بضرورة استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ان استخدام التكنولوجيا ليست هدفا في حد ذاته ولكنها أداة ضرورية لكفاءة الانتاج في ظل الوقت الذي نعاني فيه من تغيرات مناخية تؤثر بشكل مباشر على النشاط الزراعي وندرة الموارد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
وأشارت إلى أهمية استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للانذار المبكر فيما يتعلق بتغير انماط الطقس، رصد تملح التربة وغيرها لزيادة الإنتاج الزراعي، موضحة أن استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية أصبح أمر غاية في الأهمية للربط بين الغذاء والمياه والطاقة، كما طالبت باستخدام التطبيقات التكنولوجية في الارشاد الزراعي وعدم الاعتماد فقط على الموارد البشرية .
 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائبة التنسيقية تكنولوجيا الإنتاج الزراعي تداعيات التغيرات المناخية التغيرات المناخية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ