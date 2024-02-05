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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. مديرية أمن القاهرة تُنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

أسر شهداء الشرطة
أسر شهداء الشرطة
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نظمت مديرية أمن القاهرة  إحتفالية لأسر الشهداء تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وفقرات فنية وغنائية.

وخلال الإحتفالية تم تكريم المتفوقين دراسياً من أبناء الشهداء كما تم تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان، ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بتلك الإحتفالية التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن.

أبنائهم شهداء الوطن وزارة الداخلية قامت مديرية أمن القاهرة إحتفالية لأسر الشهداء