"الضفة الأخرى" يستعرض اعترافات خلية الأزمة.. قيادي إخواني يكشف دور الجماعة في تضخيم أزمة الدولار

قال أحد قيادات الإخوان ويُدعى شعبان، إن الجماعة الإرهابية أسست لجنة مركزية، وهناك مناديب في كل المحافظات لصناعة الأزمات في الدولة المصرية، من خلال إعداد أزمة على سبيل المثال في البنزين، حيث يحصل أعضاء الجماعة على قدر كبير من البنزين من بعض الأماكن، وبالتالي إحداث أزمة، وإذا كانت هناك أزمة في بعض المنتجات يتم العمل على الضغط على هذا المنتج لتفعيل الأزمة بشكل أكبر.

من جانبه قال محمد كمال الحجاج، خلال كلمة موجهة لبرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه التحق بالجماعة عام 1999، وكانت الجماعة لديها ملف يسمى بمكلف الأزمة، وهو معني بتضخيم بعض الأزمات مثل أزمة الدولار، وأزمة البنزين، وافتعال بعض الأزمات.

وقال قيادي إخواني آخر يدعى أحمد، إنه التحق بجماعة الإخوان عام 1982، وكانت مهمته تلقي المعلومات من المكتب المركزي للجماعة، وتوصيل هذه المعلومات إلى مسؤولي المراكز.