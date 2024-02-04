وكيل صحة المنوفية تتابع استعدادات إداراتي الشهداء وأشمون لتشغيل الوحدات الصحية الجديدة

عقدت اليوم الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماع بديوان عام المديرية لإدارتي أشمون والشهداء بديوان عام المديرية وبحضور فريق المديرية والإدارات لتفقد ما تم إنجازه من استعداد لاستلام وتشغيل الوحدات الجديدة.

وقامت خضر، بمراجعة التجهيزات الطبية وغير الطبية التي تم استلامها ومراجعة حالة المستلزمات الطبية وتم التأكد من وجود فريق طبى يغطي احتياجات الوحدات، وتم التأكيد على أهمية تطبيق سياسات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية حرصاً على تقديم خدمات صحية آمنة وبمستويات جودة عالية لجميع المواطنين.

ووجهت وكيل صحة المنوفية، إلى ضرورة مراعاة الإستخدام الأمثل للأجهزة الطبية والمستلزمات بما يعود بالنفع على صحة المواطنين وضرورة تطبيق سياسات المضادات الحيوية.

شارك في الحضور الدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي ، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية ، الدكتورة نهى السمري مدير إدارة المعامل ، والدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة ، والدكتورة مروة قطب مدير إدارة التخطيط ، والدكتورة سوزان السعدني مدير المكتب الفني ، وأحمد الضبع مدير مركز المعلومات ، ووفاء الشاذلي مدير إدارة التمريض ، وكل من الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون ، والدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء .