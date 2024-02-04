"التعاون الخليجي" يؤكد أهمية دور منظمة التعاون الرقمي لتسريع نمو الاقتصاد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أهمية دور منظمة التعاون الرقمي في تسريع نمو الاقتصاد والتحول الرقمي، مشيدا بما تقوم به من جهود في هذا المجال وسعيها الدائم لتحقيق أهدافها بالتعاون مع الدول والمنظمات الأخرى.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد في الرياض بالأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، حيث تم استعراض نتائج حلقات الطاولة المستديرة التي أقيمت بالتعاون مع الأمانة العامة، والتي شملت حلقات عن فجوة المهارات الرقمية لدى فئة الشباب، والحقوق الرقمية والملكية الفكرية، والمعلومات المظللة على الإنترنت، والحوافز الضريبية والمالية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الاقتصاد الرقمي، والمرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشاد البديوي بنجاح اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت في البحرين الشهر الماضي، وما حققته من إنجازات وتفعيل للفرص والمبادرات في مجال التحول الرقمي.

كما تم مناقشة آخر مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل 2021، واستعراض الملفات والاجتماعات وأوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.