الرئيس البولندي يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية

قال الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الأحد إن زيارته لشرق أفريقيا هي استمرار لمهمته الدولية الرامية إلى بناء العلاقات مع الدول الأفريقية.

وقال دودا في تصريحات له قبيل مغادرته بولندا متجها إلى أفريقيا "إن زيارتي الرسمية إلى إثيوبيا في عام 2017 كانت بمثابة بداية لهذه المهمة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البولندية (باب).

ومن المقرر أن تشمل الجولة الأفريقية للرئيس البولندي زيارة كينيا ورواندا وتنزانيا لتعزيز الأعمال التجارية البولندية وإجراء محادثات بشأن التعاون الأمني، وبالإضافة إلى المحادثات السياسية سيحضر دودا اجتماعات عمل ويزور مواقع الاستثمارات الخاصة البولندية في الدول الأفريقية التي سيزورها، وقال "سأحضر أيضًا التوقيع على العديد من الوثائق الثنائية"، مشيرا إلى أنه سيرافقه في جولته الأفريقية نائب وزير الخارجية البولندي أندريه سيجنا.

وذكر دودا أن محادثاته في الدول الثلاث ستركز على المساعدات التنموية التي تقدمها بولندا لأفريقيا والتعاون في مجالات الزراعة وحماية البيئة والتكنولوجيا المالية والضرائب وكذلك القطاع العسكري، مع التركيز بشكل خاص على الصادرات المحتملة من الأسلحة البولندية.

وأوضح الرئيس البولندي أيضا أن الهدف السياسي الرئيسي لزيارته هو إعلام القادة الأفارقة بشأن الوضع في الجزء الخاص ببولندا من أوروبا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وشرح سبب أزمة الغذاء في أفريقيا.