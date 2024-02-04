الرابطة العالمية للجوائز القرآنية: أعظم الأعمال خدمة الدين والقرآن

اجتمعت الرابطة العالمية للجوائز القرآنية، بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، وذلك على هامش فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

الرابطة العالمية للجوائز القرآنية من مصر: أعظم الأعمال خدمة الدين والقرآن

وألقى الدكتور محمد الشريف، رئيس الرابطة العالمية للجوائز القرآنية، البيان الختامي للاجتماع، والذي أشاد خلاله بدور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد في تنظيم مسابقة ناجحة يشارك بها متسابقين من أكثر من 78 دولة، ويحضر فاعلياتها النهائية متسابقين من 50 دولة متواجدون ببورسعيد، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الإعلان عن الرابطة، وأهدافها في خدمة كتاب الله.

وأكد على أن من أعظم الأعمال خدمة الدين والقرآن، والذي يحقق أهداف الدول والحكومات في بناء الإنسان ونشر الفضيلة.

ومن جانبه، أكد الإعلامي عادل مصيلحي، مدير مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، على أن المسابقة تلقى دعما غير مسبوق من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جعلها واحدة من أهم المسابقات في العالم، خاصة وأنها تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتا أن حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية وحضور ممثلوا المسابقات الدولية جاء بمثابة اعلانا رسميا للعالم أجمع بتدشين الرابطة العالمية للجوائز القرآنية، وأن مصر دائما هي منارة الإسلام ومهد الحضارات وهي بلد القرآن الكريم، ومؤكدا أن الهدف من الرابطة هو خدمة كتاب الله عز وجل.