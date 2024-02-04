الدورى الإيطالى.. ثلاثى هجومى فى تشكيل نابولى لمواجهة فيرونا

أعلن والتر ماتزاري المدير الفني لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هيلاس فيرونا، وذلك بعد قليل على معلب " دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نابولى كالتالى:

حراسة المرمى: بييرلويجي جوليني.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس، ماريو روي.

خط الوسط: جان كاجوست، ستانيسلاف لوبتكا، أندري زامبو أنغويسا.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جيوفاني سيميوني، خفيشا كفاراتسخيليا.

ويحتل نابولى المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالى برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة.

