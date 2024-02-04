أعلن والتر ماتزاري المدير الفني لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هيلاس فيرونا، وذلك بعد قليل على معلب " دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق نابولى كالتالى:
حراسة المرمى: بييرلويجي جوليني.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس، ماريو روي.
خط الوسط: جان كاجوست، ستانيسلاف لوبتكا، أندري زامبو أنغويسا.
خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جيوفاني سيميوني، خفيشا كفاراتسخيليا.
ويحتل نابولى المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالى برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإيطالى.. ثلاثى هجومى فى تشكيل نابولى لمواجهة فيرونا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن والتر ماتزاري المدير الفني لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هيلاس فيرونا، وذلك بعد قليل على معلب " دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.
أعلن والتر ماتزاري المدير الفني لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هيلاس فيرونا، وذلك بعد قليل على معلب " دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.