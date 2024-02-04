الإمارات تؤكد حرصها على تعزيز قيم التسامح من خلال العديد من المبادرات الدولية

أكد المستشار الدكتور عبد الله الحمادي رئيس قسم جامعة الدول العربية بسفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة، أن اليوم الدولي للإخوة الإنسانية جاء تتويجًا لإعلان "وثيقة الأخوة الإنسانية"، والتي قام بتوقيعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ذلك الحدث الإنساني العالمي الذي شهدته مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من فبراير عام ٢٠١٩، مشيرا الى انها تمثّل تلك الوثيقة إعلانًا مشتركًا يدعو إلى تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين البشر، ونشر السلام بين الناس في العالم، اعترافًا بأن الجميع أفراد لأسرةٍ إنسانيةٍ واحدةٍ.

وقال في كلمته اليوم خلال احتفالية نظمتها سفارة الإمارات بمقر الجامعة العربية، ان الاحتفال اليوم في بيت العرب "جامعة الدول العربية" بذكرى "اليوم الدولي للإخوة الإنسانية"، كونه يشكل يوما تاريخيا اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ٢٠٢٠ قراراً بالإجماع أعلنت فيه يوم الرابع من فبراير من كل عام "يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية" ضمن مبادرة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأضاف الحمادي ان اليوم الدولي للإخوة الإنسانية ومن قبله وثيقة الأخوة الإنسانية يمثل صفحات ناصعة في سجل الجهود المتتابعة التي قامت وتقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الإنساني…وتابع قائلا: فهي بلد السلام والتسامح والتعايش فقدتأسست على القيم الإنسانية السمحة، حتى أصبحت نموذجًا في التسامح والتعايش السلمي.

ونوه الحمادي بأن دولة الإمارات تستضيف مقيمين من 200 جنسية يعيشون علىأرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميعالمساواة والعدل، وتجرِّم التعصب والكراهية.. ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهيةلعام 2015.



وأشار إلى ان دولة الإمارات لم تكتفِ بذلك بل قامت باستحداث منصب وزيردولة للتسامح لأول مرة في الدولة في فبراير2016، وقد أعيدت تسمية الوزارة بوزارةالتسامح والتعايش، في يوليو 2020،

ومنذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وهي تقوم ببناء علاقات وثيقةمع دول العالم كافة.. في إطار من القيم الإنسانية المشتركة والاحترام المتبادل،والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل.

ولفت الحمادي إلى ان دولة الإمارات تعمل على حل المشكلات واحتواء الأزمات التيتنشب فيدول المنطقة والعالم، إيماناً منها بأهمية حفظ السلام والاستقرار، وحمايةالسكان المدنيين، وبناء المجتمعات ورخائها، وذلك في ظل نهج ثابت ومشهود لها تجاهمختلف القضايا والإقليمية والدولية.



وشدد على ان الجهود الدولية للإمارات في نشر التسامح تتمثل في عدد من المبادرات،منها "منتدى الجهود الدولية للتسامح السنوي"، والذي يسعى لوضع استراتيجية دولية لتعزيز مفاهيم التعايش السلمي والتعاون الدولي والتسامح على الصعيد العالمي، معنبذ العنف والتطرف والكراهية، ورفع الوعي عن التسامح بين شباب العالم، وعلىالمستوى المحلي تقوم الإمارات بتعزيز قيم التسامح من خلال العديد من المبادرات،ومنها "الملتقى السنوي للحكومة حاضنة للتسامح".