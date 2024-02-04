الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لمانشستر يونايتد لمواجهة وست هام

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على معلب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت - مجواير - مارتينيز - لوك شو.

خط الوسط: ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - راشفورد - هويلاند.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

