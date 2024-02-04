"الاستكشافي للعلوم" بجنوب سيناء ينظم دورة تدريبية في الإنجليزية لطلاب المدارس

انطلقت اليوم الأحد أولى فعاليات الدورة التدريبية فى اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، التي ينظمها المركز الاستكشافي للعوم والتكنولوجيا ومقره العاصمة طور سيناء، والمستمرة لمدة 5 أيام حتى الخميس 8 فبراير الجاري، يحاضر خلال الدورة محمد ثابت، موجه اللغة الإنجليزية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع توجيه عام اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم، تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عادل عتلم وكيل المديرية.
كان المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بجنوب سيناء برئاسة ليلى محمود اللقانى مديرة المركز ، قد واصل استقبال عدد من رواد المركز من طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية حيث تولت نفيسة محمد مشرفة رياض الاطفال بالمركز تدريبهم على إعادة تدوير الخامات تصميم عروسة من القماش كما صممت فانوس رمضان من كوب بلاستيك.
كما دربت الأطفال على إعادة تدوير بنطلون جينز وصممت منه چيليه أطفال ثم قاموا بممارسة هواية الكرة الطائرة تحت إشراف أيمن أبو زيد مشرف التربية الرياضية بالمركز ثم مارسوا هواية الرسم والتلوين.
وفي نفس السياق ضمن أنشطة المركز صممت مروة محمد معلمة التربية الفنية بمدرسة الزهور الإعدادية بنات بطور سيناء، فازة من خامات البيئة وهى تتكون من بالونة وقصاصات الورق وغراء وماء واكواب من الورق كما ألقت مريم أحمد محمد طالبة بالثانوية الأزهرية محاضرة عن تعديل السلوك .
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