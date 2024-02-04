بولندا: استقبال 20 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الأحد 04/فبراير/2024 - 01:48 م

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، أن البلاد استقبلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 20 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن نحو 21 ألفا و100 لاجئ أوكراني غادروا بولندا أمس /السبت/ عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير من عام 2022 أكثر من 18.9 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد ما يقرب من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.