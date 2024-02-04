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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. وسام بن يدر يقود موناكو لمواجهة لوهافر

موناكو
موناكو
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أعلن آدي هوتر المدير الفنى لفريق موناكو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوهافر، وذلك بعد قليل على ملعب "لويس الثانى"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق موناكو كالتالى:


حراسة المرمى: فيليب كون.
خط الدفاع: سونغوتو ماغاسا، محمد ساليسو، ثيلو كيرير.
خط الوسط: فاندرسون، يوسف فوفانا، ماغنيس أكليوش، إسماعيل جاكوبس، إلياس بن صغير، أليكسندر جولوفين.
خط الهجوم: وسام بن يدر.
ويحتل فريق موناكو المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى الفرنسى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق لوهافر المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.

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