ترامب يثير جدل متابعيه بصورة عن إلفيس بريسلي

يحاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الآونة الأخيرة العمل على كسب شعبية الشعب الأمريكي، نظرًا لما يخوضه من انتخابات مقرر عقدها في نوفمبر 2024، ولا يخلو هذا الكسب من إثارة الدهشة بسبب تصريحات جرئية تأرة أو عمل روح من المداعبة والفكاهة تأرة أخرى، وهذه المرة قرر مداعبة متابعيه على “انستجرام” من خلال صورة مقسومة بينه وبين وجه النجم الراحل إلفيس بريسلي ملك الروك الشهير.

وكتب تعليقًا عليها يقول: "لسنوات عديدة كان الناس يقولون إنني وإلفيس متشابهان. والآن انتشرت هذه الصورة في كل مكان. ماذا تعتقد؟".

وبمجرد نشرها نالت إعجابات العديد من رواد الانستجرام، وتوالت التعليقات التي تخللها تأييده للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2024، ومن بين التعليقات اللطيفة، قال أحد المتابعبن: "أنتم الاثنين ملوك"، فيما رد آخر: "نحبك دوني لكنك لست بوسامة إلفيس"، فيما قال ثالث: "أنت أوسم من إلفيس".

ويعتقد أن ترامب يحاول اتباع سياسة القرب من الشعب الأمريكي، لأنه على الأغلب أوفر حظًا في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي المرتقب إلى البيت الأبيض.

وفي نفس السياق، يعتبر إلفيس بريسلي أحد الرموز الثقافية في القرن العشرين، والملقب بـ"ملك الروك آند رول، وقد قدم خلال مسيرته الفنية حوالي 784 أغنية و31 فيلم والعديد من الحفلات الغنائية التي وصل عددها إلى 1684 حفل غنائي، وتوفى في 16 أغسطس 1977