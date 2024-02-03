كوت ديفوار ومالي إلي الوقت الإضافي في ربع نهائي أمم أفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب لقاء منتخب كوت ديفوار أمام نظيره المنتخب المالي على ملعب السلام ضمن ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويتجه اللقاء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة علي شوطين

أهدر منتخب مالي ضربة جزاء احتسبها الحكم المصري محمد عادل فى الدقيقة 22

وقام عادل بطرد مدافع كوت ديفوار قبل نهاية الشوط بسبب حصوله على الإنذار الثاني للخشونة المتعمدة.

افتتح نيني دورجيليس التهديف في الدقيقة 71، ليضع مالي في المقدمة، حتى الدقيقة 90، حينما أحرز سيمون أدينجرا هدف التعادل للأفيال في الوقت القاتل من المباراة، لتتجه إلى شوطين إضافيين.

جاء التشكيل الرسمي لمباراة منتخب كوت ديفوار ومالي بربع نهائي أمم أفريقيا كالآتي

تشكيل مالي يضم كلًا من:

ديارا- تراوري- هايدارا- كوياتي- نياكاتي- ساماسيكو- كوليبالي- ساكو- أداما تراوري- سينايوكو- دومبيا.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كما يأتي:

فوفانا- كونان- سري- سيكو فوفانا- كوسونو- كيسي- جراديل- أوريه- بيبي- كوامي-نديكا.



كان منتخب كوت ديفوار قد تأهل لربع النهائي، بعدما أطاح بحامل اللقب المنتخب السنغالي في الجولة الماضية، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة هدف لكل منتخب

وفي المقابل عبر منتخب مالي لهذه المرحلة، عقب تخطيه منافسه منتخب بوركينا فاسو في دور الـ 16، بهدفين مقابل هدف.