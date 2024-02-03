وزير الخارجية التشيكي يقترح البحث عن ذخيرة لأوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي

اقترح وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، أن يبحث الاتحاد الأوروبي عن إمدادات للذخيرة خارج حدوده لتقديمها لأوكرانيا، التي تخوض صراعًا ضد روسيا.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل عُقد في بروكسل اليوم السبت، حيث أشار ليبافسكي إلى أن بلاده تقترح الفكرة بسبب مخاوف إزاء عدم امتلاك أوكرانيا الذخيرة الكافية للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

ولفت راديو براغ الدولي إلى أن الاتحاد الأوروبي يُقصر في تعهده بإرسال مليون قذيفة مدفعيّة إلى أوكرانيا بحلول نهاية شهر مارس المقبل، حيث إنه لم يسلم حتى الآن سوى نحو 330 ألف قذيفة.

وترغب التشيك في التواصل مع شركات الأسلحة في الدول غير الأعضاء في التكتل مثل كوريا الجنوبية وتركيا وجنوب إفريقيا لتعويض النقص، حيث إن مصانع الذخائر في الاتحاد الأوروبي غير قادرة على إنتاج مثل تلك الكميات الكبيرة من القذائف بالسرعة الكافية للوفاء بالموعد النهائي للتعهد.

كما أن الأمر في الوقت الحالي متروك للدول الأخرى الأعضاء في التكتل؛ لتقرر ما إذا سيدعموا المقترح من عدمه.