تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، تأجيل محاكمة عامل، لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالطريق العام تحديد تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة الخصوص، لجلسة 3 مارس المقبل، لاستدعاء الطبيب الشرعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المنعم أحمد نصر، وعضوية المستشارين أحمد شحته عبد السلام، ومحمود سعد الدين محمد حسني وأمانة سر ماهر الشوبري.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، مقيم الخصوص، في يوم 30 / 5 / 2023، قتل المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، عمدًا، وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري استقر بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بأن باغته بالطريق العام مشهرًا سلاحا ناريا، فرد خرطوش مُهددًا إياه به، وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على منقولاته المبينة وصفًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر.