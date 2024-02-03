الدوري الإنجليزي.. فيرنر على رأس هجوم توتنهام أمام إيفرتون

كشف مدرب توتنهام، أنجي بوستيكوجلو، تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعتمد بوستيكوجلو، على مهارات تيمو فيرنر وسرعته في قيادة الهجوم، ويُشكل ماديسون وريشارليسون ثنائي سريع على الأطراف لدعم هجوم توتنهام.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - ديستيني أودوجي

خط الوسط: بيير اميل هوبيرج - رودريجو بيتانكور - بيرنان جونسون

خط الهجوم: جيمس ماديسون - تيمو فيرنر - ريشارليسون

ترتيب توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي وعدد النقاط

يدخل توتنهام المباراة وهو يتطلع لمواصلة التقدم نحو المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما يسعى إيفرتون لتحقيق فوز هام يُساعده على تحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ18 برصيد 18 نقطة بعد خصم 10 نقاط منه.

