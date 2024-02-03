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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوزيه جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك في المران الأول

جوزية جوميز مدرب
جوزية جوميز مدرب الزمالك
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الأول له اليوم السبت بعد توقيعه للفارس الأبيض عقدا يمتد لمدة موسم ونصف.

وتعرف جوميز على اللاعبين خلال الجلسة الأولي، وأكد لهم أن الزمالك ينتظره تحديات كبيرة في الفترة المقبلة وبطولات مهمة.

واستأنف فريق الزمالك، اليوم السبت تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة بعد الراحة السلبية لمدة 4 أيام عقب المشاركة في بطولتين وديتين بالإمارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

جوزيه جوميز الزمالك الإسماعيلي أيمن مصطفى