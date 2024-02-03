جوزيه جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك في المران الأول

عقد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الأول له اليوم السبت بعد توقيعه للفارس الأبيض عقدا يمتد لمدة موسم ونصف.

وتعرف جوميز على اللاعبين خلال الجلسة الأولي، وأكد لهم أن الزمالك ينتظره تحديات كبيرة في الفترة المقبلة وبطولات مهمة.

واستأنف فريق الزمالك، اليوم السبت تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة بعد الراحة السلبية لمدة 4 أيام عقب المشاركة في بطولتين وديتين بالإمارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .