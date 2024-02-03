"المركزية الأمريكية": لا يزال فيلق القدس يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العراق والمنطقة

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، بعد تنفيذ واشنطن ضربات جوية في سوريا والعراق على مواقع بها ميلشيات موالية لإيران، أن فيلق القدس الإيراني لايزال يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العراق والمنطقة.

وأضافت المركزية الأمريكية عبر بيان لها، أن القوات الأمريكية ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين الأمريكيين في كل مكان.

وفي الساعات الاولى من صباح اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بتنفيذ ضربات ضد 85 هدفًا في سوريا والعراق بعدد من الطائرات انطلق بعضها من الولايات المتحدة، وأوضح أن الضربات كانت ضد مواقع للحرس الثوري وميليشيات موالية لإيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الضربات الجوية في سوريا والعراق التي قامت بها القوات الأمريكية اليوم ما هي إلا البداية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتواصل مع إيران منذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود أمريكيين في الأردن، وقال معلقًا على الضربات الجوية الأمريكية في سوريا والعراق، أن الطائرات الأمريكية استخدمت قاذفات "B1" واستهدفت 4 مواقع للميليشيات في سوريا و3 في العراق، كما أشار أن الضربات استمرت حوالي 30 دقيقة.