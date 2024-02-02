اقرأ غدًا في «البوابة».. مؤشرات أولية على هدنة جديدة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 3 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مؤشرات أولية على هدنة جديدة.. ٣ مراحل تتضمن 6 أسابيع من وقف القتال.. وإطلاق سراح 300 أسير

فلسطينى مقابل ً 40 محتجزا فى غزة.. وإدخال 300 شاحنة مساعدات يوميًا

بايدن يعلن عقوبات وطوارئ للتعامل مع عنف المستوطنين

جنوب غزة يتحول إلى وسيلة ضغط قابلة للانفجار

27131 شهيدا منذ بدء العدوان غالبيتهم نساء وأطفال

بريطانيا تتأهب عسكريا باختبار «صاروخ نووى»

كوريا الشمالية تواصل إطلاق صواريخها.. و«غواصة نووية» فى الطريق

تصعيد التحدى.. «النجباء» العراقية تهدد بمواصلة هجماتها ضد القوات الأمريكية بالشرق الأوسط

حرب عصابات.. احتجاز 25ألف شخص فى كولومبيا تحت تهديد الجماعات المسلحة

البرلمان العربى يجدد دعمه للصومال فى مواجهة أى محاولات تمس سيادته