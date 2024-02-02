ملتقى التميز والإبداع العربي يكرم الفنان حكيم

مشوار فني مليي بالنجاحات والتميز وحب الجمهور المصري والعربي للفنان النجم حكيم، حيث تم تكريم الفنان حكيم في ملتقى التميز والابداع العربي والذي أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ونشر الفنان حكيم عبر صفحته الشخصية على “ الفيس بوك “ قائلا: ”بعد مسيرة مليئة بالنجاح والتميز كانت وراء تكريم النجم حكيم في ملتقى التميز والابداع العربي والذي أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وأكاديمية ويكيميديا للاعلام والذي حضره كوكبة من النجوم العرب في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاعلامية”.

التكريم جاء باختيار الجمهور الذي دائما ما يدعم حكيم ويؤكد على نجوميته في كل مناسبة

من ناحيته حرص حكيم على توجيه الشكر للجمهور وللقائمين على الملتقي واثناء الحفل

كما حرص كل الجمهور في الملتقى على التصوير معه ".