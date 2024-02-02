"صندوق النقد" يكشف عن اتفاق قريب مع مصر لحزمة تمويل جديدة

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان صدر اليوم الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع مصر حول العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

يأتي هذا كإشارة إضافية إلى قرب استكمال الاتفاق النهائي لزيادة قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن الجانبين حققا "تقدمًا ممتازًا" في المناقشات حول حزمة السياسات، وأشارت إلى التزام السلطات المصرية بالتحرك بسرعة في مجالات متعددة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، امس الخميس، أن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.

وفي أعقاب هذا الإعلان، شهدت سندات مصر السيادية الدولارية ارتفاعًا بأكثر من سنت خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة.