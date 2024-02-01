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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

البابا تواضروس يعزي وكيل مطرانية جنوب أفريقيا في وفاة والدته

الراحلة مريدة عطية
الراحلة مريدة عطية
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أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  برقية عزاء للراهب القمص تكلا أڤا ماركوس وكيل مطرانية جنوب أفريقيا في وفاه والدته التي رحلت عن الحياة اليوم الخميس .


كانت مريدة عطية قد توفت اليوم الخميس، و من المقرر أن يقام العزاء مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء و ما مرقس بفيصل، بعد تشييع الجثمان الي مثواه الاخير بمقابر الأسرة، و ذلك بحضور أشقائه حسني و منير و يوسف عطية ولفيف من الأهل والاقارب.


وتصادف وجود القمص تكلا افا ماركوس بالقاهرة في زيارة أسرته منذ ثلاثة أيام، و من المقرر أن يغادر القاهرة عائدا إلى مطرانية جنوب أفريقيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القمص تكلا أڤا ماركوس وكيل مطرانية جنوب أفريقيا عزاء مريدة عطية