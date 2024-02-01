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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

شجرة غزة تنتعش بأرض الفيروز.. مزارع الكلمنتيتا والموركت تنتشر في شمال سيناء

البوابة نيوز
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تنتشر مزارع فواكه الكلمنتيتا والموركت، في أنحاء محافظة شمال سيناء، حيث تشتهر المحافظة بهاتين الفاكهتين في فصل الشتاء، ويكون مذاقهما ما بين اليوسفى والبرتقال، إلى جانب أن المحافظة تصدر لباقي محافظات الجمهورية.

يقول المزارع صدام عرابي من محافظة شمال سيناء، إن زراعة الكلمنتيا انتشرت في غضون الـ20 عام الأخيرة ، وتم الحصول على الشجرة من قطاع غزة، ثم ظهر الموركت بعدها بسنوات، ويزرع في فلسطين أيضا وهو أسباني الأصل، وأصل انتشار "الكلمنتيا" و"الموركت" يكون في مناطق البحر الأبيض المتوسط. 

وتابع “صدام”، أن الشجرة  الواحدة تطرح حوالي 200 كيلو، وتزرع في منطقه الشيخ زويد ورفح اكثر من باقي مدن المحافظة، وتم زراعتها في بئر العبد وقاطيه وجلبانة غرب مدينة العريش في الفترة الأخيرة. 

وأوضح "صدام" أنها  تحتاج الي كمية وفيرة من من المياه لزراعتها، لذلك يقوم المزارعون بزراعتها بالقرب من مياه الابار والعيون، حتى تنتج كميات وفيرة في فصل الشتاء، وهي فواكه حمضية تحتوي على فيتامين سي والذي يقي من البرد، ونتمنى زيادة الرقعة الزراعية الخاص بهذ الفاكهة للتصدير للخارج..

واختتم  “صدام”، بأن التجار يقوموا بشراء المحاصيل من المزراعين وبيعها في أرجاء المحافظة، إلى جانب تواصل التجار من خارج المحافظة، وازدهرت حركة التجارة بعد تحسن الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، إلى جانب القيام بزراعة أراض جديدة من الموركت والكلمنتينا.

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102015308434960الكلمنتينا،-سيناء،-رفح،-الشيخ-زويد،-العريش،-وزارة-الزراعة،-اخبار-سيناء-(1)
102015308434960الكلمنتينا،-سيناء،-رفح،-الشيخ-زويد،-العريش،-وزارة-الزراعة،-اخبار-سيناء-(3)
102015308434960الكلمنتينا،-سيناء،-رفح،-الشيخ-زويد،-العريش،-وزارة-الزراعة،-اخبار-سيناء-(3)
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الكلمنتينا الموركت فصل الشتاء فواكه شمال سيناء