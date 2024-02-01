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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اعتبارا من اليوم.. السكة الحديد تعدل ميعاد قطاري 791 و784 ركاب "البصيلي- المعمورة"

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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 قررت هيئة السكة الحديد تعديل ميعاد قطار 791 ركاب البصيلي / المعمورة  ليقوم الساعة 07:05 مساءًا بدلًا من الساعة 05:30 مساءًا وكذلك تعديل ميعاد قطار 874 ركاب المعمورة / البصيلي ليقوم الساعة 08:30 مساءًا بدلًا من الساعة 07:10 مساءًا وذلك لمقابلة قطارى 640 و4210 أخر قطارين بكل من المعمورة والبصيلى وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 / 2 / 2024 طبقاً للجداول المرفقة . 
والهيئة لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

هيئة السكة الحديد المعمورة السكة الحديد