اعتبارا من اليوم.. السكة الحديد تعدل ميعاد قطاري 791 و784 ركاب "البصيلي- المعمورة"

قررت هيئة السكة الحديد تعديل ميعاد قطار 791 ركاب البصيلي / المعمورة ليقوم الساعة 07:05 مساءًا بدلًا من الساعة 05:30 مساءًا وكذلك تعديل ميعاد قطار 874 ركاب المعمورة / البصيلي ليقوم الساعة 08:30 مساءًا بدلًا من الساعة 07:10 مساءًا وذلك لمقابلة قطارى 640 و4210 أخر قطارين بكل من المعمورة والبصيلى وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 / 2 / 2024 طبقاً للجداول المرفقة .

والهيئة لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.