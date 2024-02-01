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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة خطف شاب ومساومة أسرته بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين بخطف شاب ومساومة أهله على إطلاق سراحه مقابل مبالغ مالية بمنطقة عين شمس.
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من موظف مقيم بدائرة القسم بتلقيه اتصالا تليفونيا من مجهول أخبره خلاله الـمتصل بخطف نجله وطلب منه مبلغ مالي مقابل تركه تحريره.
 وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وتبين أنهم عاطلين لهما معلومات جنائية" وقيامهم باختطاف واحتجاز الطفل منزل أحدهم. 
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وتحرير الطفل المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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