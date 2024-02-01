تعرف على البقع المنغولية عند الأطفال حديثي الولادة

البقعة المنغولية، هي وحمة تظهر للأطفال حديثي الولادة، وهي وسطحية، ولونها رمادي أو أزرق أو أخضر.،تظهر على مؤخرة طفل وأسفل الظهر الذراعين أو الساقين.

وذكر دكتور الأطفال محمد توفيق، أنها تعرف أيضًا بالبقعة المنغولية الزرقاء وهي حميدة أطرافها متعرجة، وسماها عالم الأنثروبولوجيا الألماني "أروين بالز" تيمنا بالمنغولية في عام 1883، وتختفي في خلال ثلاث أو خمس سنوات بعد الولادة.

ووفقا لموقع "طبي"، هذه البقعة ليس لها علاقة بمرض داون، ولا تعتبر سرطانية وتذهب لوحدها قبل فترة المراهقة ولا تحتاج لعلاج، ولا يمكن منعها وتنقسم الوحمات إلى نوعين:

الوحمات الحمراء وتظهر نتيجة كثرة الأوعية الدموية، ويمكن أن يكون لها العديد من المضاعفات مثل النزيف والألم.

الوحمات الصبغية، تظهر منذ الولادة وليس لها أي سبب معروف وليس لها أي آثار ضارة.