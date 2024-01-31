الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة على الدولار

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم بأول، تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، الذي سيعقبه قرارات مشابهة من بنوك الخليج في المنطقة العربية التي تربط عملتها بالبنك الأمريكي.

ويعد هذا رابع تثبيت لأسعار الفائدة الأمريكية على التوالي، ويأتي قرار البنك المركزي الأمريكي الأول هذا العام بعد سلسلة رفع شديدة لأسعار الفائدة وضعتها عند أعلى مستوى في 22 عاما.

وقال البنك المركزي الأمريكي، بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان على موقعه الإلكتروني اطلع عليه القاهرة 24، إن لجنة السوق المفتوح في البنك تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.

أسعار الفائدة الأمريكية



وكانت تتوقع الأسواق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ استراحة مرة أخرى بتثبيت أسعار الفائدة، لتقييم آثار قراراته السابقة.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات أسعار الفائدة الأمريكية، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50، وهو أعلى معدل في البلاد خلال 22 عاما، على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وبحسب بيان صدر الشهر الجاري، عن محضر اجتماع الفيدرالي في ديسمبر، اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تكون في عام 2024، رغم أنهم لم يقدموا سوى القليل عن موعد حدوث ذلك