عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، وذلك لبحث واستعراض مقترح انشاء صومعة للحبوب والغلال وأصناف متنوعة من المواد الغذائية بميناء غرب بورسعيد في ظل التطورات الجارية بميناء غرب بورسعيد في كافة الاتجاهات.

محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء صومعة لتخزين الحبوب والغلال

واستمع محافظ بورسعيد للمقترح المبدئي لمشروع إنشاء صومعة الحبوب والغلال بميناء غرب بورسعيد، مشيرا إلى أن مشروع الصومعة الجديدة داخل ميناء غرب بورسعيد، بمثابة الحلم الذي كان يتم التخطيط له من فترة كبيرة، كما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد وامكانيات ميناء غرب بورسعيد.

ووجه المحافظ بعمل لجنة فنية تقوم بدراسة إمكانية تنفيذ المقترح، سواء دراسة إعادة تأهيل المخازن الحالية بميناء غرب بورسعيد وإمكانية زيادة السعة بها، أو إزالة المخازن وإقامة صومعة مطورة، بهدف زيادة السعة التخزينية للحبوب والغلال.