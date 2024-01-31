ads
الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يُكرم الفائزين في منافسات اليوم الختامي ببطولة كأس العالم للرماية 2024.. صور

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين في منافسات اليوم الختامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت منافسات بطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش 2024، اليوم الأربعاء، والتى تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بتكريم الفائزين في منافسات اليوم بحضور الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية.

حيث اقيمت اليوم منافسات 50 متر ثلاثة أوضاع للسيدات حيث حققت الميدالية الذهبية اللاعبة الإنجليزية شونيد ماكنتوش وفازت السويسرية كيارا ليون بالميدالية الفضية، وفازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبة السويسرية إميلي ياجي. 

وفي منافسات 50 متر ثلاثة أوضاع رجال فاز  بالميدالية الذهبية جيري بريفراتسكي بطل التشيك، وفاز رومان أوفرير  بطل فرنسا بالميدالية الفضية، وحقق الميدالية البرونزية أخيل شيوران بطل الهند.

وفي منافسات الاسكيت فرق مختلط حقق الزوجي القطري راشد صالح، وريم الشرشاني الميدالية الذهبية، وجاء الزوجي الفرنسي إريك ديلوناي ولوسي اناستاسيو في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفاز الزوجي المكسيكسي جابرييلا رودريجيز ولويس راؤول بالميدالية البرونزية.

بطولة كأس العالم للرماية العاصمة الإدارية الجديدة رئيس اتحاد الرماية وزير الشباب والرياضة