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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لإعداد الاستراتيجية العامة لعمل الجمعيات الأهلية

جانب من اجتماع نائب
جانب من اجتماع نائب المحافظ
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عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف،اليوم، اجتماعًا لمناقشة وإعداد الاستراتيجية العامة المقترحة لعمل الجمعيات الأهلية الموقعة على وثيقة العمل الأهلي المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، وذلك في حضور مسؤولي التضامن الاجتماعي، وأعضاء المكتب التنفيذي لعدد من الجمعيات والمؤسسات.

ناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع المحاور الرئيسية التي يتولى المكتب التنفيذي الاشراف على تنفيذها، وفقًا لبرامج عمل كل جمعية، بجانب أنشطة الجمعيات الأخرى، بما يضمن تحقيق التكامل في تحقيق إجراءات نوعية لتنمية وتطوير العمل الأهلي على مستوى المحافظة.

حيث شملت تلك المحاور: رفع وبناء قدرات الجمعيات الأهلية المشاركة في التوقيع على الوثيقة بكافة قرى ومراكز المحافظة- التمكين الاقتصادي- الدعم المالي والتكافلي-دعم قطاعات الصحة، التعليم، البنية التحتية، محور التطوع، محور إدارات الأزمات، محور التغيرات المناخية، وذلك تحت إشراف قطاع التضامن الاجتماعي.

وفي نهاية الاجتماع وجه نائب المحافظ جمعيات المكتب التنفيذي بإعداد دراسة شاملة وخطة عمل للمحور الذي تختاره كل جمعيه منها، وفق برنامج زمني محدد، تمهيدًا للبدء في تنفيذ هذا الجانب من الاستراتيجية العامة لعمل الجمعيات الأهلية المعنية.

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