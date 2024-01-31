ضبط تاجري عملة بحوزتهما كميات كبيرة من الدولار واليورو بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 1,088,142 دولار أمريكى – 37,870 يورو - 1,550 جنيه إسترلينى - 7,751,000 جنيه مصرى) حال قيامهما بإستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4,230,750 جنيه مصرى).



بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للإتجار غير المشروع فى السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .