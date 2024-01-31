التحريات الأولية: انفجار ماسورة غاز الطالبية تسببت في أضرار بالغة للعقار وانهيار الحوائط

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة 13 شخص في انفجار ماسورة غاز داخل عقار بمنطقة الطالبية، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين لسؤالهم عن أسباب الحادث، وكلفت الأدلة الجنائية بفحص آثار الانفجار لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

13 مصاب

وأفادت التحريات الأولية أن انفجار ماسورة الغاز أدى إلى إصابة 13 شخص داخل العقار المشار اليه، وهم "عبد الله.م" 10 سنوات وشقيقاته "ياسمين"12 سنة، و"سما" سنتين، ووالدهم "محمود.ع" 37 سنة، وسيدة تدعى "هاجر.ع" 30 سنة. وأصيب أيضا "احمد.ع"13 سنة، وشقيقاه "نور"11 سنة، و"تاليا" 6 سنوات، و"زينب.ا"42 سنة، و"كريم.م" 28 سنة، و "محمد.ص" 33 سنة ، و"يس.ا" 46 سنة.

أضرار بالغة بالعقار

وتبين من تقرير المعمل الفني أن العقار الذى حدثت به الانفجار تعرض لأضرار بالغة وانهيار للحوائط الملاصقة لمسورة الغاز المنفجرة.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية الجيزة، تلقت اخطارا من شرطة النجدة بوقوع انفجار لمسورة غاز داخل عقار بالطالبية ووقوع مصابين، وعلى الفور قامت بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة الطالبية، للسيطرة على الانفجار ومنع امتداده الى المناطق المجاورة.

وتبين من خلال الفحص تهدم أجزاء من العقار، نتيجة لانفجار ماسورة غاز واصابة 13 شخص جراء هذا الانفجار، وتمت السيطرة على الموجة الانفجارية للغاز بالنتسيق مع لجنة هندسية من محافظة القاهرة، وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامة توصيل مواسير الغاز بها.

تم نقل المصابين الى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.