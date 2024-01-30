الصحة العالمية تحث الدول المانحة على استمرار إرسال المساعدات لـ "ألأونروا"

حثت منظمة الصحة العالمية الجهات المانحة اليوم على عدم تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد اتهام إسرائيل لبعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير في مؤتمر صحفي في جنيف إنه ليس الوقت المناسب للتخلي عن سكان غزة، مؤكدًا أن جميع الخدمات الأساسية في غزة تقدم من خلال الأونروا.

وأضاف ليندماير أنه في هذه اللحظة الحرجة، ينبغي على المانحين عدم تعليق التمويل للأونروا.

أكدت الأونروا، أن قطع التمويل سيؤدي إلى الإضرار بسكان غزة الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن النشاط الإجرامي يجب أن يعاقب عليه، لكنها أشارت إلى أن المناقشة حول هذا الأمر تأتي لتشتيت الانتباه عما يحدث بالفعل في غزة.

وأوضحت الأونروا أنها تقدم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني في غزة، وتقدم المساعدات لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، أعلنت أكثر من 10 دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، تعليق تمويلها للأونروا بعد بدء التحقيق مع 12 موظفا زُعم أنهم شاركوا في عمليات اختطاف وقتل في 7 أكتوبر، وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقًا رفيع المستوى في الأفعال المزعومة، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها "بغيضة".