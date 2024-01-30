مدينة مصر تحقق 34.95 مليار جنيه إجمالي مبيعات تعاقدية خلال 2023

أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصريةMASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، نجاحها في تحقيق إجمالي مبيعات تعاقدية قياسية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بلغت 34.95 مليار جنيه مقارنة بتحقيق 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 وذلك بفضل استراتيجية التوسع والنمو الخاصة بها والتي تهدف لتنمية محفظة أراضيها المتنوعة، وتلبية احتياجات وتطلعات عملائها،والاستثمار في الموارد البشرية وطرح منتجات عقارية مبتكرة لترسخ مكانتها الريادية وتنمية السوق العقاري المصري.

ويعود الأداء القياسي في المبيعات التعاقدية لشركة مدينة مصر نتيجة لاتباعها استراتيجية جديدة منذ بداية العام، كذلك إطلاق عدد من الشراكات لتنفيذ مشروعات جديدة تم إطلاقها داخل مشروعي "تاج سيتي"، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، ومشروع "سراي" الممتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويقع على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة. كما أولت الشركة للابتكار أهمية كبرى، من خلال إطلاق أحدث ابداعات ذراعها المتخصص في ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقاري Madinet Masr Innovation Labs وهي منصة طوبة كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تواكب تطلعات العملاء وتناسب احتياجاتهم.

وتعليقا على هذا الإنجاز صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "نتائج المبيعات التعاقدية للعام المنتهي بمثابة تتويج لجهود عام شهد العديد من التحديات التي نجحنا في التغلب عليها بفضل صلابة الشركة ومكانتها في السوق العقاري وثقة مجلس الإدارة، وفريق عملها المتفاني والجودة العالية للمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها".

وأضاف سلام:" أننا نسير على الطريق الصحيح بفضل استراتيجية الشركة واتباعها خطة نمو ورؤية مكنتنا من مضاعفة مبيعاتنا التعاقدية إلى 34.95 مليار جنيه مقارنة بـ11 مليار جنيه في العام السابق مستندين في ذلك إلى خبرة ممتدة منذ أكثر من 65 عاماً في القطاع العقاري المصري مدعومة بثقة عملائنا نتيجة الالتزام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية في مصر".

تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.