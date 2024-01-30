شراكة استراتيجية بين بنك "الإمارات دبي الوطني مصر" وشركة "ماستركارد"

أعلن كل من بنك الإمارات دبي الوطني - مصر وماستركارد عن عقد شراكة استراتيجية في مصر، مؤكدين التزامهما المشترك بإتاحة خدمات متميزة في مجال المدفوعات، وكذلك دعم الارتقاء بالتجربة المصرفية الرقمية للعملاء.

وفي إطار هذا التعاون، ستدعم ماستركارد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في رحلة تحوله الرقمي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية؛ حيث سيستفيد البنك من خبرات ماستركارد وابتكاراتها لتوفير عملائه بمعاملات رقمية آمنة وسلسة.

وصرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "إن تمديد شراكتنا مع ماستركارد يعكس رؤيتنا المتطورة والتزامنا المشترك بوضع معايير جديدة في مجال المدفوعات في مصر، حيث يمٌكننا هذا التعاون من إتاحة خدمات ومنتجات مخصصة لعملائنا، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية مرضية تناسب احتياجاتهم."

وتعليقاً على الشراكة، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: "إن شراكتنا طويلة الأمد مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نابعة من طموحنا المشترك لإحداث ثورة في مجال المدفوعات، دعماً للتحول الرقمي في مصر. نثق في أن جهودنا المشتركة سوف تخلق تجربة سلسة وآمنة وأكثر جاذبية للعملاء في مصر بشكل ملحوظ".

وتماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي، تهدف هذه الشراكة إلى إتاحة حلول مبتكرة لنظم المدفوعات تلبي على وجه التحديد احتياجات الشباب، والمسافرين، والمستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا.

ومن جانبه قال مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "إننا متحمسون لبدء مرحلة جديد من شراكتنا مع ماستركارد، ونؤكد التزامنا بدعم الشمول المالي والريادة في مجال تطوير الحلول الموجهة إلى عملائنا في مصر. توفر لنا هذه الشراكة أدوات متقدمة لإثراء التجربة المصرفية لعملائنا، وضمان إجراء معاملات رقمية آمنة وسلسة."

وفي سياق متصل، صرحت إنجي برعي، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد مصر: "نسعى من خلال تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر للاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات المتاحة لدينا لدفع التحول الرقمي في مصر. كما نعمل جنباً إلى جنب لتعزيز التزامنا بتقديم حلول تحويلية مبتكرة تمكن الأفراد والشركات، وتسهم بشكل فعال في دعم مسيرة النمو في مصر".