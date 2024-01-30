الزمالك يسدد المديونية المتأخرة لاتحاد الكرة من أجل قيد الصفقات الجديدة

سدد نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، المديونية المستحقة على النادي لصالح اتحاد الكرة المصري، وذلك من أجل الموافقة على قيد الصفقات الجديدة للنادي الأبيض بشهر يناير الجاري .

وحصل نادي الزمالك على توقيع اللاعب الأفريقي ترافيس موتيابا، ولاعب طنطا محمد عاطف، فيما يضع الرتوش الأخيرة على مجموعة من الصفقات السوبر المميزة للاعبين أبرزهم، عبدالله السعيد، مهاب ياسر، وياسر حمد، وأحمد حمدي، وسيف جعفر، وعبدالرحمن شيكا .

وخاض الزمالك بطولتين وديتين بالإمارات في الأيام الماضية، حيث خسر مباراتيه في بطولة الوحدة الإماراتي أمام فرق، الوحدة الإماراتي وأم صلال القطري، بينما فاز ببطولة كأس دبي للتحدي على فرق الرجاء المغربي وأهلي جدة السعودي .