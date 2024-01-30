وكيل تعليم الأقصر: استمرار أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية لإعلان النتيجة قريبًا

أكد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، على أن يتم إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء أعمال التصحيح، مؤكدًا أن المعلمين يصححون بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسير أعمال كونترول الشهادة الإعدادية بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات.

كما أشار إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاعتمادها وإعلانها.

وكان وكيل تعليم الأقصر، قد زار مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، برفقة جمال عبده رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية؛ إذ قال وكيل تعليم الأقصر للمصححين: "كراسات الإجابة التي بين أيديكم الآن إنما هي حصاد شهور من جهود الطلاب في المذاكرة والتحصيل، والأسرة في النفقات والمتابعة، والمعلم في الشرح والإيضاح، فتحروا الدقة، وتحلوا بالرفق".

وفي السياق ذاته، أثنى خالد على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنه يجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

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