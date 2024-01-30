إحالة عامل وزوجته للجنح في سرقة عملات ومبالغ مالية من شقة بالنزهة

قررت نيابة النزهة احالة عامل وزوجته لمحكمة الجنح لرقة مبالغ مالية من شقة في منطقة النزهة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين قاموا بسرقة مبلغ مالي وعملات أجنبية من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.



وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من سيدة تفيد سرقة شقتها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين في الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين واعترفوا انهم قاما بالتخطيط لارتكاب الواقعة، حيث قام الزوج بمراقبة الشقة و تنفيذ الجريمة حيث تسللا إلى الشقة وسرقا المبلغ المالي وعملات أجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.