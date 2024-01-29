رئيس البرلمان الأوروبي تؤكد ضرورة بناء شراكة حقيقية مع إفريقيا

أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، أن الهجرة في إفريقيا ليست النقطة الوحيدة التي يجب التركيز عليها. أبرزت ميتسولا أن إفريقيا تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الطاقة، ويمكن لها أن تصبح موردًا رئيسيًا للطاقة المتجددة والخضراء.

وفي كلمتها خلال القمة الإيطالية الإفريقية، أكدت ميتسولا على أهمية بناء شراكة حقيقية بين القارتين الأوروبية والأفريقية، مع التعرف على التحديات التاريخية والتطلع إلى مستقبل مشترك.

وفي هذا السياق، أشارت ميتسولا إلى أن نجاح إفريقيا يعني نجاحًا للعالم بأسره، وأن التعاون بين القارتين يمكن أن يكون دافعًا للتنمية والازدهار المشترك.