خطورة تنظيم القاعدة.. هل يتحول الساحل الأفريقى إلى أكبر مستودع للعناصر الإرهابية والمتطرفة؟

نتيجة الوضع الأمني المتدهور في النيجر، يواصل المجلس العسكري في البلاد التقرب من الكرملين بهدف نشر مرتزقة روس في النيجر في الأشهر المقبلة.

ومن شأن عدد كبير من المرتزقة الروس أن يمكّن المجلس العسكري من تحويل القوات النيجرية بعيدًا عن العاصمة لمواجهة المسلحين المنتمين إلى تنظيم القاعدة الذين يعززون مناطق الدعم في المناطق التي تمكنهم من شن هجمات على بعد 25 ميلًا من العاصمة.

المرتزقة الروس ليسوا فعالين في عمليات مكافحة التمرد، ومن المرجح أن يركزوا أكثر على تعزيز أهداف الكرملين الاستراتيجية المتمثلة في أمن النظام.

ويمكن للمجلس العسكري بدلًا من ذلك أن يسعى إلى إقامة شراكة دفاعية أكثر تقليدية مع روسيا والاعتماد على الميليشيات المدنية لزيادة قدرته خارج العاصمة، إن استخدام المرتزقة الروس والميليشيات المدنية لا يستبعد أحدهما، ولكن من المرجح أن يؤدي أي من الخيارين إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي تدفع السكان المحليين إلى التحالف مع المتطرفين للحصول على الحماية.

اجتمع مسئولون نيجريون وروس في موسكو لتعزيز علاقاتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والطاقة النووية. وصل وفد وزاري نيجري إلى موسكو في ١٥ يناير لمناقشة التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والزراعة والرعاية الصحية مع المسئولين الروس.

وتأتي هذه الرحلة بعد وقت قصير من زيارة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف للنيجر وتوقيع اتفاقيات دفاعية غير محددة مع قادة المجلس العسكري في أوائل ديسمبر.

ووقعت روسيا عدة اتفاقيات أخرى مع المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣؛ وتشكل هذه الدول الكتلة الموالية لروسيا في منطقة الساحل المعروفة باسم تحالف دول الساحل (AES).

كما وقعت شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة "روساتوم" مذكرات تفاهم مع المجلسين العسكريين في بوركينا فاسو ومالي في أكتوبر ٢٠٢٣ لتوسيع استكشاف الطاقة النووية المدنية، بما في ذلك بناء محطات الطاقة النووية.

كما وقع المسئولون الماليون عدة مذكرات تفاهم أخرى خلال زيارة وفد وزاري إلى موسكو مع الشركات الروسية المملوكة للدولة بشأن الطاقة المتجددة وتوفير النفط واستخراج المعادن.

واصل الكرملين تنمية علاقاته مع المجالس العسكرية في منطقة الساحل، حيث خفضت القوى الغربية والدولية مشاركتها.

انتهت مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، التي استمرت عقدًا من الزمن، في ديسمبر ٢٠٢٣، عقب أكثر من عام من انسحاب الجنود الفرنسيين من مالي بعد قتال الجماعات المتطرفة لمدة تسع سنوات.

أكملت فرنسا أيضًا سحب قواتها من النيجر في ديسمبر ٢٠٢٣ وأغلقت سفارتها في النيجر إلى أجل غير مسمى في ٢ يناير. وبقيت الولايات المتحدة في النيجر لكنها خفضت وجود قواتها إلى النصف تقريبًا من ١٠٠٠ إلى ٦٥٠ جنديًا منذ سبتمبر. وقطعت جميع المساعدات الإنسانية، وتستكشف إقامة قواعد بديلة في خليج غينيا يمكن أن تحل محل قواعدها في النيجر.

وتأتي الاجتماعات النيجرية الروسية في موسكو في الوقت الذي يزيد فيه المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة هجماتهم في غرب النيجر في يناير، بما في ذلك هجومان على بعد أقل من ٢٥ ميلًا من حدود العاصمة النيجرية.

ونفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل ما لا يقل عن ثماني هجمات في النيجر في يناير بينما لم تنفذ أي هجمات في ديسمبر. وقعت الهجمات في المقام الأول في منطقتين نشطت فيهما جماعة نصرة الإسلام والمسلمين طوال عام ٢٠٢٣: منطقة سميرة في مقاطعة جوتي ومحور تورودي-ساي.

ومن المرجح أن تهدف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى تعزيز مناطق دعمها غرب العاصمة. ونفذت الجماعة ما لا يقل عن ست هجمات في محيط مدينة سميرة – التي يوجد بها منجم للذهب – والتي تسببت في خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

واستهدفت ثلاث من هذه الهجمات القوات النيجرية المتمركزة في المنطقة أو المتوجهة إليها. واستهدف الدعم الجوي النيجري عن طريق الخطأ المدنيين بعد إحدى الهجمات، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ٥٠ شخصًا.

كما استهدف هجومان آخران من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المدنيين بشكل مباشر، على الأرجح انتقاما لتعبئة الميليشيات ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بما في ذلك اشتباك أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ٣٤ من مقاتلي ميليشيا جيرما.

وتشير هذه الأنواع من العمليات إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تهدف إلى إخراج القوات النيجرية من المنطقة وإكراه المدنيين على النزوح حتى تتمكن من ضمان حرية الحركة، والوصول إلى الموارد، وإنشاء قواعد لوجستية وإدارية.

ونفذت المجموعة هجومين آخرين على الأقل على مسافة ٢٥ ميلًا من العاصمة النيجرية على طول الطرق التي تربط نيامي وعاصمتي تورودي وساي. وهاجم ما لا يقل عن ٢٠ من مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين موقعًا للدرك على طول الطريق RN٦ بين تورودي ونيامي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل في تبادل إطلاق النار وسرقة عدة مركبات من الموقع.

كما اصطدم راكب دراجة مدني بعبوة ناسفة بدائية الصنع تابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين على طول الطريق بين تورودي وساي. أنشأت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لأول مرة ملاذًا لها في القرى الواقعة بين تورودي وساي قبل أسابيع من الاضطرابات السياسية في يوليو ٢٠٢٣.

وتشير مداهمة موقع الدرك والعبوة الناسفة إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حافظت على منطقة دعم حيث يمكنها تمركز المقاتلين وتصنيع العبوات الناسفة على طول هذا المحور.

كما تشير العبوات الناسفة في شهر يناير وغيرها من العبوات الناسفة والكمائن التي استهدفت القوات النيجرية التي تقوم بدوريات في سبتمبر ٢٠٢٣ إلى محاولة إبعاد قوات الأمن عن هذه الملاذات.

ومن شأن مناطق الدعم المعززة أن تمكن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من زيادة الضغط على الطرق المحيطة بنيامي خلال العام المقبل. وتقع منطقة سميرة ومحور تورودي ساي بالقرب من الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة.

وقد استخدمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالفعل ملاذاتها على طول محور تورودي- ساي لمهاجمة الطريق السريع RN٦ الذي يربط بين تورودي ونيامي. ويمكن لنفس الملاذات أن تسهل الهجمات على الطريق السريع RN٢٧ الذي يربط ساي ونيامي.

ومن شأن مناطق الدعم في مقاطعة جوتي أن تتيح أيضًا شن هجمات على طول الطرق السريعة RN١ أو RN٤ التي تمتد على طول نهر النيجر وتربط العديد من عواصم المقاطعات في شمال غرب النيجر بنيامي.

ولم تصدر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي تصريحات تفيد بأنها تخطط قريبا لشن هجوم على نيامي نفسها، وقد تجنبت تاريخيًا المعارك الحاسمة للسيطرة على المراكز السكانية الكبيرة لصالح تكتيكات الحصار التي تعزل قوات الأمن وتحفز المفاوضات المواتية.

ومن شأن الهجمات بالقرب من العاصمة أن تنزع الشرعية عن الحكومة النيجرية ومن المفترض أن تشغل المجلس العسكري بتحسين الأمن بالقرب من العاصمة، مما يقلل الضغط على ملاذات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالقرب من الحدود.

وبالمثل، استخدمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الملاذات في وسط مالي لتنفيذ حملة تستهدف الطرق الرئيسية حول العاصمة المالية في جنوب مالي طوال عام ٢٠٢٣. وتسلط الجماعة الضوء على هجماتها بالقرب من المناطق الحساسة سياسيًا لتحدي سلطة الحكومة وإظهار فشل السلطات في احتواء الجماعة.

وتقوض هذه الهجمات بشكل خاص المجلس العسكري، نظرًا لأن شرعيته متجذرة في مكافحة التهديد الإرهابي بعد استخدام انعدام الأمن لتبرير انقلابه. كما أن استهداف الطرق المحيطة بنيامي من شأنه أن يضر بالنشاط التجاري على طول هذه الشرايين الحيوية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من السخط الشعبي على المجلس العسكري.

قد تتعاقد النيجر مع الروس للمساعدة في سد الفجوات في القدرات التي خلفها رحيل الغرب من النيجر ومعالجة الوضع الأمني المتدهور.

وتتواجد مجموعة فاجنر الروسية بالفعل في الدول المجاورة، مع ما لا يقل عن ١٠٠٠ فرد من أفراد المجموعة الممولة من الكرملين في مالي، ونشر أصغر بكثير للمجموعة الروسية في بوركينا فاسو.

وأبدى المجلس العسكري النيجري أيضًا اهتمامًا في البداية بنشر مجموعة فاجنر في أيامه الأولى في السلطة، على الرغم من أن ذلك حدث عندما واجه غزوًا إقليميًا محتملًا لاستعادة الحكم الديمقراطي.

وزاد الكرملين من تعامله مع المجالس العسكرية في منطقة الساحل بعد تمرد فاجنر في يوليو ٢٠٢٣ كجزء من جهوده للسيطرة على مجموعة فاجنر واستبدالها.

وقدرت منظمات استخباراتية مفتوحة المصدر أن وزارة الدفاع الروسية بدأت في تكثيف التجنيد في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣ لشركة عسكرية خاصة جديدة تسمى "Africa Corps" تهدف إلى إنشاء موطئ قدم في بوركينا فاسو والنيجر وتضمين الموجود مسبقًا من عمليات فاجنر في دول أخرى مثل ليبيا ومالي.

وقع مسئولون نيجريون اتفاقيات دفاع غير محددة مع روسيا خلال زيارة نائب وزير الدفاع يفكوروف في ديسمبر ٢٠٢٣.

وقال الباحث عبدو باجوي، وهو باحث ساحلي حسن السمعة ومقره إسبانيا، أن وثائق الاجتماعات الحالية في موسكو تضمنت اتفاقًا مسبقًا على نشر مرتزقة روسيين قبل الهجوم، والتقى أحد قادة المجلس العسكري الموالي لروسيا مع نائبي وزير الدفاع يفكوروف وألكسندر فومين في ١٦ يناير كجزء من الزيارة الوزارية لمناقشة التعاون العسكري والفني العسكري الثنائي.

لم يكن المرتزقة الروس في أفريقيا فعالين في عمليات مكافحة الإرهاب، ومن المرجح أن يركزوا بشكل أكبر على تعزيز أهداف الكرملين الاستراتيجية المتمثلة في أمن النظام بدلًا من التركيز على مناطق دعم المتطرفين في غرب النيجر.

فشلت قوات مجموعة فاجنر بشكل مذهل في إبطاء هجمات المتطرفين في موزمبيق في عام ٢٠١٩، كما فشلت في تقليص هجمات نصرة الإسلام والمسلمين في مالي. حجم فرقة فاجنر غير كافٍ للتصدي للتطرف في مالي، نظرًا لأن تكوين قوتها يبلغ حوالي ٦ بالمائة من القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة المتعثرة التي حلت محلها.

تؤدي تكتيكات فاجنر الوحشية أيضًا إلى نتائج عكسية، لأنها تؤدي إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين التي تستخدمها الجماعات المتطرفة لكسب الدعم الشعبي.

ومع ذلك، فإن وجود فاجنر بشكل كبير حول نيامي من شأنه أن يحسن قدرة القوات النيجرية ويمكّن المجلس العسكري من تحويل المزيد من القوات بعيدًا عن العاصمة.

وتعمل عملية حماية النظام التي سوف تقوم بها فاجنر على تعزيز أهداف الكرملين الاستراتيجية المتمثلة في دعم المجلس العسكري الموالي لروسيا والحصول على الموارد الطبيعية التي تساعد في تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على غزو أوكرانيا.

كانت أهم مساهمات فاجنر في مالي هي الانتصارات الرمزية في شمال مالي التي عززت أمن النظام ووضعت مقاتلي فاجنر بالقرب من مناجم الذهب الحرفية في شمال مالي. تركز قوة فاجنر الصغيرة في بوركينا فاسو على أمن النظام وتدريب وحدات النخبة ولا تشارك بشكل مباشر في عمليات مكافحة التطرف.

ويمكن للنيجر بدلًا من ذلك أن تسعى إلى إقامة شراكات دفاعية محدودة مع روسيا والاعتماد على الميليشيات المدنية لزيادة قدرتها خارج العاصمة.

وتجنبت بوركينا فاسو، حتى الآن انتشارًا كبيرًا لمجموعة فاجنر وركزت على توسيع مجموعات الميليشيات المدنية وإضفاء الطابع الرسمي على العمليات المشتركة بين الميليشيات والقوات العسكرية لتحسين قدرتها.

جند المجلس العسكري في بوركينا فاسو ٥٠ ألفًا من هؤلاء المساعدين في أكتوبر ٢٠٢٢، واستمر في محاولة توسيع الميليشيا من خلال زيادة الرواتب من خلال جمع التبرعات والضرائب الجديدة في عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.

تتمتع ميليشيات الدفاع عن النفس المدنية في المناطق الطرفية على طول حدود النيجر بتاريخ طويل من التعبئة ضد المتطرفين السلفيين الجهاديين في غياب الحكومة.

وتحالفت حكومة النيجر رسميًا مع الميليشيات المالية الموالية للحكومة ضد مقاتلي تنظيم الدولة "داعش" في عام ٢٠١٧ قبل قطع العلاقات بسبب الزيادة العكسية في العنف العرقي.

وقد حاولت الإدارات الديمقراطية السابقة في النيجر منذ ذلك الحين تثبيط تشكيل الميليشيات للحد من العنف القائم على أساس عرقي، وبدرجات متفاوتة من النجاح.

زعمت التقارير المحلية على TikTok ومنصة X المعروف سابقًا باسم Twitter أن العديد من ميليشيات الدفاع عن النفس احتشدت في أوائل يناير ٢٠٢٤، ولم تتخذ الحكومة النيجرية أي إجراءات أو بيانات لتعبئة الميليشيات رسميًا تحت إشراف الحكومة ضد المتطرفين.

كما رأينا في بوركينا فاسو، لكنها شجعت لفترة وجيزة إنشاء ميليشيات تطوعية صغيرة عندما كانت تحاول تعزيز سيطرتها وتثبيط التدخل الإقليمي في أغسطس ٢٠٢٣.

إن استخدام الميليشيات المدنية والمرتزقة الروس لا يستبعد أحدهما الآخر، ولكن من المرجح أن يؤدي أي من الخيارين إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي تدفع السكان المحليين إلى التحالف مع الجماعات المتطرفة من أجل الحماية.

تاريخيًا، أثارت الميليشيات المدنية في النيجر دورات انتقامية من العنف العرقي الذي تستغله الجماعات المتطرفة لتظهر كحامية محلية وتجند من السكان المتضررين.

وبالمثل، ارتكبت الميليشيات المدنية في بوركينا فاسو ومالي انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال عنف على أساس عرقي، وهو ما يفيد الجماعات المتطرفة. ومن شأن نمط فاجنر الراسخ لانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف مسارحها أن يعزز الدعم الشعبي للمتطرفين على أن تصبح هذه المنطقة في أفريقيا أكبر مستودع للعناصر الإرهابية في العالم.

ومن الممكن أن تؤدي الانقسامات المحتملة داخل المجلس العسكري إلى صراعات داخلية على السلطة من شأنها أن تؤثر على عملية صنع القرار في النيجر. ذكر الباحث عبده باجوي أن المسئولين الرئيسيين في المجلس العسكري منقسمون بشأن النشر المحتمل للمجموعة الروسية.

وأفاد باجوي أن الجنرالين ساليفو مودي ومحمد تومبا يفضلان التوصل إلى اتفاق لأنهما يعتقدان أن نشر قوات فاجنر سيحل محل التدريب والإدارة المتخصصة التي قدمتها القوات الغربية.

ووفقًا لباجوي، فإن الجنرال موسى برمو والعقيد مامان كيو يعارضان وجود قوات فاجنر لأنهما يعتقدان أن عقد المجموعة سيكون مكلفًا للغاية وسيقوض شرعيتهما وصورتهما من خلال الاعتماد على القوى الأجنبية.

يتمتع الجنرال بارمو بعلاقات واسعة مع مسئولين عسكريين وسياسيين أمريكيين، وقد أمضى بعض الوقت في الولايات المتحدة على مدار العقود الثلاثة الماضية، وكان بمثابة قناة دبلوماسية رئيسية في الأيام التي أعقبت الاضطرابات السياسية في يوليو ٢٠٢٣. وقال باجوي إن المعسكر المناهض لفاجنر يحظى بدعم ما يقرب من ٨٠ بالمائة من الضباط.

ونظرًا لتغيرات الوضع والتحالفات في منطقة الساحل الأفريقي وزيادة وجود المرتزقة الروس والميليشيات المدنية التي تتعامل أحيانا كثيرة بشكل عرقي، قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة انضمام المواطنين للجماعات المتطرفة لحمايتهم من عناصر مجموعة فاجنر من ناحية ومن الميليشيات المدنية من ناحية أخرى، وتتحول منطقة الساحل إلى أكبر مستودع في العالم للعناصر المتطرفة والإرهابية، مما يهدد الأمن الإقليمي بل والعالمي.

الخلاصة

تأتي الاجتماعات النيجرية الروسية في موسكو في الوقت الذي يزيد فيه المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة هجماتهم في غرب النيجر.

من المرجح أن تهدف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إلى تعزيز مناطق دعمها غرب العاصمة.

من شأن مناطق الدعم المعززة أن تمكن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من زيادة الضغط على الطرق المحيطة بنيامي خلال العام المقبل.

ومن شأن الهجمات بالقرب من العاصمة أن تنزع الشرعية عن الحكومة النيجرية ومن المفترض أن تشغل المجلس العسكري بتحسين الأمن بالقرب من العاصمة، مما يقلل الضغط على ملاذات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالقرب من الحدود.

لم تكن مجموعة فاجنر الروسية في أفريقيا فعالين في عمليات مكافحة الإرهاب، ومن المرجح أن يركزوا بشكل أكبر على تعزيز أهداف الكرملين الاستراتيجية المتمثلة في أمن النظام والحصول على الموارد بدلًا من التركيز على مناطق دعم المتطرفين في غرب النيجر.

فشلت قوات مجموعة فاجنر بشكل مذهل في إبطاء هجمات المتطرفين في موزمبيق في عام ٢٠١٩، كما فشلت في تقليص هجمات نصرة الإسلام والمسلمين في مالي.

إن استخدام الميليشيات المدنية والمجموعة الروسية لا يستبعد أحدهما الآخر، ولكن من المرجح أن يؤدي أي من الخيارين إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي تدفع السكان المحليين إلى التحالف مع الجماعات المتطرفة من أجل الحماية.

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