رولان لومباردي يكتب: الولايات المتحدة vs الصين.. ماذا لو فازت بكين بالفعل؟

الرئيس الامريكي جو بايدن

فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى تايوان، الأسبوع الماضي، اختار الناخبون المرشح المؤيد للسيادة لاى تشينج تى رئيسًا للبلاد. بكين "تأسف بشدة" لبيان التهنئة الأمريكى للاى تشينج تى بعد فوزه.

لقد أعلن البعض عن زيادة التوترات فى بحر الصين، لكن هذه التوترات، لعدة سنوات، لم تكن أكثر من "مشهد" ولا تؤدى إلا إلى تسلية الاستعراض، أو، بشكل أكثر جدية، الحفاظ على الصحة الجيدة للجيش الصينى والمجمعات الصناعية والأمريكية، لأن حرب تايوان لن تحدث.. فى الوقت الحالي.

ومن المؤكد أن تايوان محمية بموجب اتفاقيات الدفاع مع الولايات المتحدة. لكن فيما يتعلق بتايوان، تقول بكين: "دولة واحدة ونظامان". وكما هو الحال مع أوكرانيا، يقول فلاديمير بوتين: "دولتان وشعب واحد".

فى الواقع، إنه يعنى نفس الشيء: قانون الأقوى هو الذى يسود. لكن أجندات بوتين وشى جين بينج ليست هى نفسها. وفى أوكرانيا، وبعد العديد من الأخطاء، تكيف الروس بسرعة واستغلوا منذ ذلك الحين ضعف الغرب وفوضاه الاستراتيجية.

بالنسبة للصينيين، المحاصرين عسكريًا من قبل الولايات المتحدة، والقوات الرباعية، وAUKUS، فإن أى إجراء فى تايوان سيؤدى حتمًا إلى صراع مباشر مع الأمريكيين. لذا فإن بكين تهدد وتستعرض عضلاتها مثل واشنطن. ومع ذلك، فإن الأسلحة النووية تعطل العملية التاريخية لـ"فخ ثوسيديدس" (المواجهة الحتمية بين قوة راسخة وقوة صاعدة).

كذلك، ورغم أن إدارة بايدن الضعيفة (وأيضًا الخطيرة) تراكم الأخطاء تلو الأخطاء فى السياسة الخارجية، فهى مشلولة تجاه الصين (كما سنرى لاحقًا)، والحرب فى أوروبا، وإعادة تنشيط قوى الصراع الإسرائيلى الفلسطيني.

أصبح لدى الأمريكيين الآن جبهتان مفتوحتان: البحر الأبيض المتوسط/البحر الأحمر والبحر الأسود/بحر البلطيق. إن جبهة ثالثة فى بحر الصين ليست ممكنة بشكل معقول بالنسبة لواشنطن. ومن حسن حظ الأمريكيين أن التحرك الصينى ضد تايوان لا يبدو على جدول الأعمال.

فى الوقت الحالي.. إن إعادة التوحيد ليست سوى مسألة وقت وصبر بالنسبة لبكين، خاصة وأن الاحتياطى النفطى الاستراتيجى الصيني (RSP) وصل إلى طاقته القصوى وتعانى بكين من نقص فى الوقود الأحفورى الضرورى لأى صراع حديث (ومن هنا جاءت الاتفاقيات بين إيران والمملكة العربية السعودية، موردى الهيدروكربون الرئيسيين لها، والتى تم التوقيع عليها تحت رعايتها) إلى جانب المخاوف الصينية فيما يتعلق بحريق عام فى الشرق الأوسط بعد الحرب بين حماس وإسرائيل والتوترات الأخيرة بين طهران وإسلام آباد.

الرئيس الصيني شي جين بينغ

وبعد ذلك، يمكن لتايوان أيضًا، على المدى الطويل ولأسباب اقتصادية وتجارية فقط، أن تسقط "مثل ثمرة ناضجة" فى أيدى الصين القارية (ما يقرب من ٧٠٪ من الشركات التايوانية ستكون فى أيدى الصين بالفعل - أو على الأقل فى أيدى أناس صينيون).

وإذا شاركت بكين موسكو فى ازدرائها للنظام الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة، فإنها ستتصرف فى اللحظة المناسبة عندما تضعف القوة الأمريكية أو حتى تنهار. وهو ما لن يستغرق وقتًا طويلًا فى نظرها مع تناقضات الديمقراطيين فى العمل داخليا وخارجيا...

وحتى فى الدول الأكثر استبدادية ومركزية، هناك دائمًا خلافات حول الاستراتيجيات التى يجب اعتمادها فى الخارج. بالنسبة للصين، فى هذه الحالة، هناك رؤيتان متعارضتان لغزو العالم.

الأولى، وهى أقلية فى المؤسسة الصينية، هى الاستفادة من التوترات بين القوى الغربية المتنافسة، أى الولايات المتحدة وأوروبا ولكن أيضًا روسيا، من خلال مشاهدتها وهى تمزق بعضها بعضًا، حتى لو كان ذلك يعنى السماح لها بتدمير نفسها بنفسها فى نزاع مسلح، أو على الأقل كما كان الحال منذ عامين، "تدمر" نفسها حول أوكرانيا.

إنه أمر محفوف بالمخاطر وخطير للغاية بالنسبة لتيار الأغلبية فى السلطة فى بكين، والذى تعتبره الولايات المتحدة والغرب عمومًا فى حالة انحدار بالفعل وبلا هوادة.

بالنسبة لهؤلاء الاستراتيجيين الصينيين، عشاق لعبة "جو" والتلاميذ المتحمسين لصن تزو، "الهدف النهائى هو هزيمة العدو دون قتاله" (فن الحرب).

وهكذا، فإن القوة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يواجهان أزمات اقتصادية خطيرة، ولكن أيضًا ثقافية (ووكيزمية)، وسياسية (أزمة الديمقراطية، التقدمية مقابل "الشعبوية"..)، واجتماعية، وهوية، أو حتى وجودية وحضارية، وليس لديهما لا الشجاعة ولا الإرادة لوقف أزمات الهجرة، فهم فى طور "التعفن من الداخل" وسينهارون على أنفسهم بسبب نخبهم الضعيفة والفاسدة، لأن "السمك يتعفن دائما من الداخل" (ماو). أنها فقط مسألة وقت.

فى الوقت الحالي، نظرًا لأن الاقتصادين الأمريكى والصينى متشابكان ومترابطان للغاية، فيتعين عليهما إعطاء الأولوية للأعمال مع الاستمرار فى وضع الاقتصادات الغربية، وحتى العالمية، تحت نفوذهما. ولهذا السبب فإن الحروب غير مرحب بها، حتى لو كان الصينيون يستعدون لذلك.

فى ٦ نوفمبر ٢٠٢٠، أرسلت بكين، بعد مرور عام بالكاد على نشر شبكة الجيل الخامس فى البلاد، قمرًا صناعيًا من الجيل السادس إلى مدار حول الأرض، كما دعا الصينيون الصناعات المدنية الأكثر ابتكارًا لعدة سنوات إلى تحديث المنظومة وإعادة التفكير فى الجيش الصيني.

ويقدر البنتاجون الآن أن البحرية الصينية لديها ٣٥٠ سفينة حربية مقارنة بـ٢٩٣ فقط للبحرية الأمريكية. وقد أطلقت بكين للتو حاملة طائراتها الثالثة.. بينما تنتظر الرابعة العام المقبل! ومع ذلك يحتفظ الأمريكيون بالتفوق فى المجال التكنولوجي، ولكن إلى متى؟.

من المؤكد أن الاقتصاد الصينى يواجه صعوبات منذ عدة أشهر، خاصة بسبب عمليات الإغلاق الصارمة ضد كوفيد، من بين أمور أخرى فى شنغهاي، مركزها الاقتصادى الرئيسي. ومع ذلك، فإن المملكة الوسطى تعود إلى النمو مع استمرار النمو منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢.

لقد تخلصت الصين، على الأقل حتى عام ٢٠٢٤، من الواقعيين ترامب وبومبيو، اللذين أدركا بوضوح الخطر الصينى الفريد والحقيقى على الغرب.

وهى تدرك جيدًا أيضًا أنها تستطيع الاعتماد على قوتها المالية غير العادية، وجماعات الضغط، ونفوذها، وقبل كل شيء على وجودها المتزايد الأهمية فى الاقتصادات الأمريكية والغربية، لتهدئة جميع رغبات خصومها.

فى مواجهة مثل هذا الثدي، يرغب الكثيرون فى الرضاعة! ويشير بعض الخبراء إلى أنه مع مستوى القوة الذى وصلت إليه، تستطيع الصين بالفعل التأثير على سياسة ما لا يقل عن ٨٠ دولة على هذا الكوكب!

وبفضل استثماراتها الضخمة ومشترياتها لديون الدولة، تستطيع بكين بالتالى شراء أى مدين تابع أو سياسى فى العالم، بما فى ذلك أوروبا ولكن أيضًا فى الولايات المتحدة وخاصة فى الشركات الأمريكية الكبرى، وفى وول ستريت وعمالقة العالم وادى السيليكون وكذلك بين الداعمين والمانحين الأثرياء لبايدن (انظر قضية الفساد مع شركة صينية متورط فيها نجل بايدن..).

وسوف تفضل الأوليجارشية الأمريكية والغربية دائمًا الأرباح (مع الصين) على المصالح الوطنية الصارمة. "الممولون ليس لهم وطن" كما يذكر نابليون. مثل GAFAM الأقوياء الذين قاتلوا ضد ترامب.

ولم يعودوا يريدون رئيسًا "حرًا ومستقلًا للغاية"، بما يتعارض مع مصالحهم الخاصة مع الصين، والذى كان الزعيم الأمريكى والغربى الوحيد الذى كان لديه الشجاعة للوقوف فى وجه الهيمنة الصينية المتنامية وشن حرب تجارية ضد بكين (مع نجاح أولى مع الاتفاقية الصينية الأمريكية الموقعة فى يناير ٢٠٢٠ ولكن طغت عليها جائحة كوفيد).

وكما كتبت مؤخرًا فى أحد أعمدتي: "هل يصبح ترامب إذن منقذ الإمبراطورية الأمريكية وجستنيانها؟.. إذا تمكن ترامب، على الرغم من العقبات العديدة، من إعادة انتخابه، فسوف يرغب فى إعادة إطلاق سياسته "الثورية" والتخريبية من أجل محاولة وقف سقوط الإمبراطورية ومواجهة أخطر منافسيه مرة أخرى الصين.

يعتمد دائمًا على الشعب ولا يخضع لأى يمين ولاء مثل أسلافه، وهو الوحيد الذى يمتلك الشجاعة وقبل كل شيء مطلق العنان لإعادة إطلاق حرب اقتصادية وتجارية حقيقية ضد بكين واحتواء جدى للصين.

ويبقى أن نرى ما إذا كان الوقت قد فات بالفعل.. على أية حال، قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، ومن الممكن أن تحدث أشياء كثيرة. الأمر المؤكد هو أن الدولة العميقة الأمريكية، للأسباب المذكورة أعلاه، ستبذل كل ما فى وسعها عن السلطة، بشكل أو بآخر، ولكن بإصرار لا يفتر!

فى غضون ذلك، لا يمكن للصينيين إلا أن يفركوا أيديهم لأنهم يرون حاليًا الأمريكيين والأوروبيين والروس يمزقون بعضهم بعضًا ويضعفون بسبب الحرب فى أوكرانيا، والتى تعتبر أيضًا بالنسبة لبكين مثالًا يجب اتباعه فى تايوان بقدر ما هى "درس فى التعلم".. مرونة روسيا العسكرية والاقتصادية والمشهد المؤلم لخطأ جيوستراتيجى آخر من جانب الغرب...

الخطأ الأخير الذى ألقى أيضًا "الجنوب العالمي" فى أحضان الصينيين (إيران ومصر وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة انضمت إلى مجموعة البريكس) بينما أدى بالتأكيد إلى تسريع ظهور القرن الصينى الذى كنت أعتبره وأعلنت عنه عام ٢٠٢١ فى كتابى "هل وصلنا إلى نهاية التاريخ"؟..

رولان لومباردى: رئيس تحرير موقع «لو ديالوج»، حاصل على درجة الدكتوراة فى التاريخ، وتتركز اهتماماته فى قضايا الجغرافيا السياسية والشرق الأوسط والعلاقات الدولية وأحدث مؤلفاته «بوتين العرب» و«هل نحن فى نهاية التاريخ» وكتاب «عبدالفتاح السيسى.. بونابرت مصر».. يتناول فى افتتاحية العدد، الصراع العلنى والخفى بين واشنطن وبكين.