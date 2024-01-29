جندي: نحن بصدد إطلاق "المركز المصري للهجرة" لدعم منظومة التشغيل

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن محافظة الدقهلية تعد المحطة السابعة ضمن جولاتها في المحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، معربة عن تهنئتها لأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للدقهلية والذي يوافق 8 فبراير، مشيدة بالرموز الفكرية والثقافية، العلمية والفنية من أبناء المحافظة الذين أثروا الحياة الفكرية في مصر بمشاركاتهم وإبداعاتهم في شتي المجالات.

وأكدت وزيرة الهجرة خلال المؤتمر الجماهيري المنعقد بالمحافظة، عزمنا وحرصنا على توفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط ورغبتنا الصادقة في توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة في الجمهورية الجديدة، وتبادل وجهات النظر، مع أهالينا، والوقوف على كافة احتياجاتهم وذلك في إطار دعمً مسيرة الوطن نحو الاستقرار وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية من خلال توفير كافة سبل الدعم بالتعاون مع شركاء النجاح في مجالات التدريب والتأهيل من أجل التوظيف والتنمية؛ والصحة، والتعليم وريادة الأعمال وبما يحقق مصالح كافة فئات الشعب ويحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حرصا منا علي حياة أبناؤنا ولتحقيق طفرة تنموية تنعكسآثارها بشكل مباشر على المواطن من خلال جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة له لحياة كريمة سواء في بلده اوفي أسواق العمل الخارجية.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)،بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الفاعلة لصقل مهارات الشباب في مجالات صناعية وحرفية متنوعة بهدف دعم الصناعة بالأيادي العاملة الماهرة وتوفير فرص عمل للشباب للنهوض بالاقتصاد المصري بمايوفر مستوى اقتصادي آمن ومستدام للشباب.

وتناولت وزيرة الهجرة جهود إنشاء "المركز المصري للهجرة" على المستوى الوطني وتحت إشراف وزارة الهجرة، ودولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشكل شخصي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة وسيضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف على مستوى مصر، والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا.

كما أشادت السفيرة سها جندي بالجهود المتميزة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز لدعم الشباب في المناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتقديم الخدمات اللوجستية والمالية والاستشارات للراغبين في إطلاق مشروعاتهم من الشباب، كما ثمنت جهود شباب محافظة الدقهلية وحرصهم على إطلاق مشروعاتهم داخل الوطن، مشيرة إلى أن هناك فرصا متميزة لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية، والتي تربطنا بها علاقات تبادل تجاري متميزة.