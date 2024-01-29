بدء انطلاق أفواج طلاب من أجل مصر بجامعة بني سويف لزيارة معرض الكتاب

أعلن الدكتور. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بدء انطلاق أفواج طلاب من اجل مصر لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري، وذلك تحت أشراف الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور. سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور احمد فاروق، المنسق العام لطلاب من اجل مصر .

وأكد رئيس الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على الاهتمام بالجانب الثقافي لدى الطلاب بجانب المسار الاكاديمي والبحثي لنشر الوعي والثقافة بين أوساط الطلاب، لافتا إلى أن الطلاب قاموا خلال الرحلة بزيارة جناح وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية بالمعرض، وجناح المؤسسات الثقافية، و جناح الفعاليات الثقافية،و اطلع طلاب الجامعة على أحدث الكتب والمراجع والروايات في مختلف المجالات.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة تقديم كافة سبل التيسير للطلاب للمشاركة في المعرض وحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة بهدف تعظيم الاستفادة من المعرض الأمر الذي يُسهم بشكل كبير في تنمية الوعي والثقافة لدى الشباب.