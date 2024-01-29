الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 6 أسابيع أمام سلة العملات الرئيسية

كشف تقرير جولد بليون ،الصادر اليوم ، عن استمرار تذبذب الدولار الأمريكي منذ أكثر من أسبوع، أمام سلة العملات الرئيسية الست ، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 6 أسابيع وفقاً لمؤشر الدولار الأمريكي، في ظل انتظار الأسواق لحافز مناسب لتحديد مسار الدولار خلال الفترة القادمة.

أشار التقرير ، الي أن الذهب والدولار يرتبطان بعلاقة عكسية منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، وقد ساعد على انتعاش الدولار منذ بداية العام التغير في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث تصل رهانات الأسواق حالياً إلى 50 / 50 أن الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مارس القادم.

وقد تراجعت هذه الرهانات بعد أن كانت عند 70% الأمر الذي دعم ارتفاع مستويات الدولار خاصة بعد صدور العديد من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع منذ بداية العام.

من جهة أخرى مضاربي الذهب في كومكس خفضوا صافي مراكزهم للشراء بمقدار 24.019 عقدا إلى 76.615 عقدا في الأسبوع المنتهي في 23 يناير، مما يعكس عدم وضوح مسار الذهب بالنسبة للمستثمرين خلال الفترة الحالية.

