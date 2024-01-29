وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يتابعان معدلات تنفيذ مشروعات التعاون المشترك

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير الإنتاج الحربي، إن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية المشتركة بين الجانبين، حيث تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان".

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا المشروع يأتي في ضوء تطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفساً للمواطنين، مشددا على أن الهدف من مشروع تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعراقتهما وجعلهما موقعاً سياحياً وترفيهياً جذاب.

وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن "شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" هي المطور الرئيسي للمشروع وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير وهو ما يؤكد دعم الدولة لدمج القطاع الخاص بأعمال التطوير والإنشاء بالمشروعات الكبرى ، وخلال اللقاء استعرض ممثلو التحالف الخاص بتطوير حديقتي "الحيوان والأورمان" الموقف التنفيذى للمشروع مشيرين إلي أن خطة التطوير تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة وبمعدلات تنفيذ جيدة جدا ، وأكد ممثلو التحالف حرص القائمين على تنفيذ المشروع بمراعاة الاشتراطات الدولية التي وضعتها الرابطة الدولية لحدائق الحيوان WAZA والرابطة الأفريقية PAAZA، كما أكدوا على أن خبرات "الإنتاج الحربي" والشركات المتحالفة المشاركة في تطوير الحديقتين تؤهل لظهور المشروع بالشكل الذي يليق بمكانتهما وعراقتهما، مشيرين إلي أن التطوير سيحقق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطن المصري ويعيد مكانة حديقتيّ "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها في المنطقة من خلال تطويرهما وتحديثهما بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين .

وفي سياق متصل تناول اللقاء بحث سبل دفع معدلات الأداء فى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان ووضع آليات التركيب والاستلام للمعدات التي تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتصنيعها، خاصةً في ظل ما يشهده هذا المشروع القومي من اهتمام من القيادة السياسية نظراً لما يحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتج بالدولة المصرية.



وأكد الوزير " محمد صلاح" على وجود تعاون دائم مع وزارة الزراعة لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التي تعود بالنفع على المواطنين وتوفر لهم حياة كريمة .

من جانبه توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر علي تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وأوضح " القصير " أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاهتمام بالحدائق التاريخية والتراثية وبالشراكة مع الخبرات المحلية والدولية العريقة في هذا المجال وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية ، مشيرا إلي أنه بعد الإنتهاء من مشروع تطوير الحديقتين " الحيوان والأورمان " سوف يتم تجديد التعاون مع الإنتاج الحربى لتطوير الحدائق التابعة للوزارة لتكون بمستوى راقٍ وعصري إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة بها مؤكداً على وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التى تعود بالنفع على المواطنين.

أشار محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة حدائق- إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان- إلى أنه تم الإستلام الفعلي لحديقة "الحيوان" بتاريخ 9/7/2023 وأن أعمال التطوير بدأت بتاريخ 12/12/2023 عقب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الآثار، لافتاً إلى أنه يتم التوثيق لحظة بلحظة للأعمال التي تجرى ويتم تكويد المباني قبل البدء، مؤكداً على أن المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان يتضمن رفع كفاءتها مع صون ما بها من مبانٍ أثرية وتاريخية.

أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الجانبين اتفقا في نهاية الاجتماع علي ضرورة عقد هذه الإجتماعات بشكل دوري للوقوف دائما علي مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشترك والعمل دائما علي تذليل اي عقبات قد تواجه المنوطين بالتنفيذ وذلك حرصاً من الجانبين على الإنتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة .