وزير الري: مدارس "STEM" قاطرة التنمية ودعمهم ضرورة لصالح بلدنا

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مدارس ستيم تعتبر قاطرة التنمية، وهي من أهم المبادرات في التعليم المصري.

وأضاف: نتمنى أن نحتضنهم في المرحلة الجامعية، لأن هؤلاء مستقبل مصر، لافتًا الى ان هناك العديد من التحديات في الدولة، وتحتاج التكنولوجيا والخبراء، لوضع حلول تتناسب مع ظروفنا المحلية.

وتابع، نتطلع الى تكنولوجيا بسيطة ورخيصة، تصل للمستهدفين سريعا، مشيرًا إلى ضرورة دعم وتطوير المعلم لتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).